صور.. محافظ المنوفية يستقبل راعى الكنيسة الانجيلية للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، القس رأفت لوقا ممثل الطائفة الإنجيلية بالمنوفية وراعي الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وبركة السبع والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة لمحافظ المنوفية وشعب المحافظة بعيد الأضحى المبارك والعيد القومى للمحافظة .

وقدموا التهنئة لمحافظ المنوفية احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة وعيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن الأعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن، متمنين لمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر، كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية على ما يبذله من مجهودات وطرح أفكار غير مسبوقة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالى المنوفية بشتى القطاعات الخدمية الملموسة والتي تهم المواطن بصورة مباشرة، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لجميع مطالب واحتياجات مواطني المحافظة والكنيسة، مؤكدين على وحدة الصف وأن نعمل جميعاً تحت شعار العمل والإنتاج.

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك اللفتة الطيبة والتى تعكس دائماً مدى قوة وترابط العلاقات بين كل أطياف الشعب المصري، داعيا المولى عز وجل أن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.