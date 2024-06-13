رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي بعيد الأضحي المبارك

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفر الشيخ، من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، والطلاب، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كل المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.