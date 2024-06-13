ads
الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي بعيد الأضحي المبارك

رئيس جامعه كفر الشيخ
رئيس جامعه كفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
كما تقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفر الشيخ، من  نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، والطلاب، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كل المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

أعضاء هيئة التدريس الأضحى المبارك الجهاز الاداري الدكتور عبد الرازق دسوقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية