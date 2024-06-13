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الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الامن يصادر 17 مليون جنية حصيلة الاتجار في السلاح

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).
 وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17 مليون جنيه تقريبًا).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر 17 مليون جنيه بالأسلحة النارية والذخائر بالجيزة