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الخميس 13 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المركز التكنولوجي بالمنيا يخصص سيارة متنقلة لعمل تراخيص الإعلانات بالمدن

سيارة متنقة لعمل
سيارة متنقة لعمل تراخيص الاعلانات
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 وجه  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المدن اليوم الخميس، بمتابعة سير العمل بسيارة المركز التكنولوجي والتي تطوف المراكز للتيسير على المواطنين في عمل رخص اللوحات الاعلانية.

في هذا السياق تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي، سيارة المركز التكنولوجي للمحافظة أثناء عملها بشوارع مدينة مطاي، بالتعاون مع إدارة الإعلانات بمجلس مطاي.

وتابع  الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، أعمال سيارة المركز التكنولوجي للمحافظة أثناء عملها بشوارع مدينة سمالوط، بالتعاون مع إدارة الإعلانات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط

حيث تقوم بعمل رخص اللوحات الإعلانية للمحال التجارية وإعلانات الشوارع، بحضور موظفي المركز التكنولوجي  موظفي إدارة الإعلانات، كما يقوم موظفي ادارة الإعلانات بالتنبيه على أصحاب اللوحات الإعلانية بضرورة عمل رخصة لها، وتعريفهم مكان تواجد سيارة المركز التكنولوجي بالمركز.

يأتي ذلك في اطار تسهيل تقديم خدمة رخصة اللافتات الإعلانية لمواطني مركز مطاي بتقديم الخدمة بالقرب منهم.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المركز التكنولوجي تراخيص الاعلانات شوارع مدينة مطاي مدينة سمالوط