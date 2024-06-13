انفجار مولد الكهرباء.. السيطرة على حريق نشب بمركز ترجمة بمدينة نصر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب بأحد مراكز الترجمة، بعقار في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر.

نشوب حريق بمركز ترجمة في مدينة نصر

وكشفت المعاينة الأولية للحريق، أن النيران نشبت في مركز الترجمة الواقع بالطابق الثالثة من العقار، بسبب انفجار مولد الكهرباء بالمكان، كما بينت المعاينة عن عدم وجود خسائر بشرية جراء الحادث، وإنما أصيب بعض الأشخاص بحالات اختناق، جراء دخان الحريق وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق بالطابق الثالث بمركز ترجمة كائن بأحد عقارات شارع مصطفي النحاس بمدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات، وبينت المعاينة الأولية للحريق أن انفجار مولد الكهرباء تسبب في نشوب الحريق، تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وإخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.