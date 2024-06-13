رفع قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة.. ورشة عمل بجامعة الدلتا التكنولوجية

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية، برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، فى ورشة عمل حول رفع قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بحضور الأستاذ مصطفى عادل، القائم بعمل أمين الجامعة ورئيس وحدة حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة ودعم ذوى الإعاقة بالجامعة، وعدد من أعضاء الوحدة.

تناولت فعاليات ورشة العمل عرض أهداف مشروع مناهضة العنف ضد المرأة، واستعراض النتائج المحققة ونموذج معايير تقييم وحدات مناهضة العنف بالجامعات، فضلًا عن مناقشة دور مديري الوحدات والمسئول القانونى والنفسى لتفعيل دور الوحدة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما تم مناقشة آليات الإبلاغ الخاصة بالوحدة، ورصد الجهود المبذولة والشكاوى الواردة وسرعة التصدى لها، بالإضافة إلى وضع خطة توعوية للوحدة داخل الحرم الجامعى واستطلاع الآليات المتبعة لنشرها، والخطوات المستقبلية ووضع تصور عام للأنشطة المستهدف تنفيذها حتى نهاية العام الحالى ٢٠٢٤.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وقضاياها المختلفة وتعزيز مكانتها، والتى أصبحت أيقونة العمل المجتمعى، خاصة فى ظل الإهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالمرأة ودعمها فى مختلف المجالات، وتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، مشيرًا إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 يرتبط بمدى نجاح المؤسسات الوطنية، متشاركة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة سياسيًا وقياديًا واجتماعيًا واقتصاديًا وتوفير الحماية اللازمة للحصول على كافة حقوقها.

حضر فعاليات ورشة العمل الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الفنون والآداب بالمجلس، وعميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، الأستاذة منى سالم منسق مشروع مكافحة العنف ضد المرأة، الأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للإستراتيجية بالمجلس ومنسق وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية،والمستشار أحمد النجار.

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