تفاصيل ضبط عنصر إجرامى بالجيزة بحوزته 19 قطعة سلاح نارى

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عنصر إجرامى بالجيزة بحوزته 19 قطعة سلاح نارى بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه، وبحوزته (16 بندقية خرطوش – 2 مسدس – فرد محلى - عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.