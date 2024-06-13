سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المجازر ويشرف على حملة لحماية المستهلك

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، عدداً من المجازر وشوادر ومحلات بيع اللحوم، وذلك ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وحرص السكرتير العام المساعد، على متابعة سير وانتظام العمل بالمجازر والشوادر وأماكن عرض اللحوم، بجانب متابعة مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، التي تتبناها المحافظة بالتعاون مع كبار وممثلى وأصحاب محلات الجزارة، بهدف تخفيض سعر اللحوم البلدية.

كما أشرف السكرتير العام المساعد على حملة لجنة حماية المستهلك، بحضور أحمد دهشان، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ومسؤولى الوحدة المحلية والصحة، الطب البيطري والرقابة التموينية والتي أسفرت عن تحرير عدة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والذبح خارج المجازر وعدم تغطية اللحوم بالشاش، فيما تم التحفظ على 70 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجزر، وتم تحرير المحاضر اللازمة لإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.

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