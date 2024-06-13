بالفيديو.. الأونروا: هناك 330 ألف طن من النفايات منتشرة بين خيام النازحين في القطاع

قالت إيناس حمدان، مسؤولة بمكتب إعلام أونروا في غزة، إن الظروف الإنسانية في قطاع غزة تنتقل من سيئ إلى أسوأ مع مرور الأيام، وساعات الحرب لا تزال مستمرة وتدخل الشهر التاسع، وهناك كوارث على كل الأصعدة سواء الصعيد البيئي والصحي والغذائي.

وأضافت "حمدان"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لاتزال هناك قيود تفرض على دخول المساعدات ما يدخل من مساعدات وشاحنات تحمل إمدادات إغاثية قليلة مقارنة بالحاجات الضرورية والملحة للمدنيين.

وأشارت إلى أن الوضع الصحي تدهور بشكل كبير، وليس هناك استطاعة سوى تشغيل 6 عيادات ومراكز صحية تابعة للأونروا، في ظل انهيار للمنظومة الصحية وخروج معظم المشافي عن الخدمة، وهناك انتشار للأمراض والأوبئة نظرا لتلوث المياه وقلة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابعت: "آخر الإحصائيات لدينا تشير إلى أن ما يقرب 330 ألف طن نفايات منتشرة بين خيام النازحين في غزة يجب إزالتها، نظرا لأنها تؤدي لمزيد من الأوبئة وانتشار الحشرات، وكل ذلك يضع حياة المدنيين في خطر.