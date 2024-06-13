تجديد حبس شقيق "كهربا" واثنين آخرين في اتهامهم بالتعدى على رضا البحراوي

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شقيق "كهربا" الأكبر واثنين آخرين في اتهامهم بالتعدى علي رضا البحراوي المطرب الشعبى، وكسر زجاج سيارته الخلفي وسبه، في أحد الأفراح، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وجاء في الصحيفة الجنائية الخاصة بشقيق كهربا أنه كان يقضى عقوبة حبس ١٥ عامًا، على خلفية اتهامه بقتل شخص هو وآخرين في مشاجرة بمنطقة مصر القديمة.

وجاء في التحقيقات الأولية، أن شقيق "كهربا" كان من ضمن المدعويين بأحد الأفراح، التي كان يحيها البحراوى، وأثناء دخوله للفرح لم يحيه البحراوى بالنهج المتبع في الأفراح، مما أثار غضب وحفيظة الأخير، فترصد له أثناء خروجه ونشبت بينهما مشادة كلامية، وقام بسبه وكسر زجاج السيارة الخلفي له بمعاونة اثنين من أصدقائه.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي السيارة ملك المجني عليه لفحصها من قبل لجنة فنية، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة واستدعاء شهود العيان، وباشرت التحقيق مع المتهم.

كان قد تلقي قسم شرطة المعادي، بلاغًا من مطرب المهرجانات رضا البحراوى أفاد فيه، أن شقيق محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي تشاجر معه بدائرة القسم.

وقال في المحضر إنه بعد انتهاء من فقرة غنائية، على باخرة عائمة، وأثناء خروجه فوجئ بشقيق «كهربا» ومعه عدد من الأشخاص يسبونه وقاموا بكسر زجاج السيارة الخلفي، وحرر محضر بالواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالمعادي، القبض على شقيق لاعب كرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا، لاتهامه بالتعدي على الفنان رضا البحراوي.