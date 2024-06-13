تزامناً مع حلول عيد الأضحى.. رئيس مدينة ديرمواس يتابع سلامة المعديات النيلية

تفقد الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، يرافقه هاني محمود نائب رئيس المركز، ومحمد فوزي العربي، رئيس قرية تل بني عمران المعديات النيلية، بقريتي تل بني عمران والحاج قنديل، حيث تم التأكد من توافر أطقم الإنقاذ ووسائل الحماية المدنية والتأكد من صلاحيتها، كما تم التأكد من رخص تسيير المعديات، ورخص العاملين بها وتواجدهم والتزامهم بواجبهم الوظيفي.

كما شدد رئيس المركز على مشرف البرّ بالالتزام بالحمولة المقررة للمعديات وقواعد السلامة العامة، موجهاً بعدم التهاون في اتباع تلك القواعد، حفاظاً على سلامة المواطنين موجهاً بعدم التهاون في تحصيل أجرة النقل بالمعدية وذلك حفاظاً على المال العام للدولة.

وحفاظا على أرواح المواطنين كلف رئيس المركز، رئيس القرية والأجهزة المعاونة بوضع لوحات إرشادية والتنسيق مع مركز الشرطة، لمنع النزول إلى المياه بجوار المعديات، وخاصة خلال فترة العيد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الوجود الميداني والمرور الدوري لمتابعة كل القطاعات الخدمية بالمركز.

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