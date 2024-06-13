محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات على المعديات النيلية

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، رؤساء الوحدات المحلية، بالمرور على جميع المعديات في المحافظة، سواء العامة أو الخاصة، للاطمئنان على صلاحيتها، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين وذلك تزامناً مع قرب عيد الأضحي المبارك.



من جانبه، تفقد الدكتور رجب قياتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، المعديات النيلية بقريتي تل بني عمران والحاج قنديل، حيث تم التأكد من توافر أطقم الإنقاذ ووسائل الحماية المدنية والتأكد من صلاحيتها، كما تم التأكد من رخص تسيير المعديات ورخص العاملين بها ووجودهم والتزامهم بواجبهم الوظيفي، مشدداً على الالتزام بقواعد السلامة العامة، وعدم التهاون في اتباع تلك القواعد حفاظاً على سلامة المواطنين.



وفى ملوى، تفقد تاج أبو سداح رئيس المركز المعديات النيلية، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة سير العمل وتواجد الموظفين المعنيين بها، والاطمئنان من سلامة المعديات النيلية وجاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.



كما تفقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي المعديات النهرية بالشيخ حسن، التابعة لمجلس قروي أبو عزيز، للتأكد من جاهزية جميع معدات السلامة، وسريان التراخيص الخاصة بالمعديات والالتزام بالحمولة المحددة، حرصا على صحة وسلامة الجميع.

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