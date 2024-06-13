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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الاجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين
أمكن رصد نشاط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على الشركات التى تقوم بعرض منتجاتها على مواقع التواصل الإجتماعى بأسلوب إجرامى مبتكر من خلال الإستيلاء على السلع التى تعرضها الشركات على مواقع التواصل الإجتماعى عن طريق الإتصال الهاتفى بالشركـات وطلب كميات من السلع ويتم إستلامها ببعض المخازن - يقوموا بإستئجارها لعدة أيام- وعقب ذلك يقوموا بتوجيه مندوبى الشركـات لمقر شركة وهمى لإستلام القيمة المالية والإستيلاء على السلع كأحد الأساليب الإجرامية المستحدثة. 
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط التشكيل (6 أشخاص- لـ 4 منهم معلومات جنائية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 12واقعة بنطاق محافظة الشرقية.. وأرشدوا عن السلع المستولى عليها (2 طن خيوط غزل - 105
سجادة - 14 شيكارة شاى بإجمالى وزن 770 كيلو جرام - 15 سخان - 9 بوتجازات - 70 جركن زيت - 3 أبواب مصفحة – 2 شاشة تليفزيون - 30 ألف جنيه "من متحصلات بيع بعض المسروقات" -  7هواتف محمولة ) وكذا السيارة الملاكى "المستخدمة فـى إرتكاب الوقائع".
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتصدى لكافة الأساليب الإجرامية المستحدثة.. 

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