بالصور.. محافظ المنوفية يدشن قافلة علاجية مجانية لعمال منظومة النظافة

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال القافلة الطبية لعمال منظومة النظافة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر وجامعة المنوفية ومديرية الصحة، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، محمد موسى رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، محمد جمعة مدير مديرية التضامن الإجتماعي، عواطف طاحون رئيس حى شرق شبين الكوم.

حيث تفقد محافظ المنوفية القافلة الطبية بمختلف تخصصاتها لتقديم كل الخدمات العلاجية لعمال المنظومة، وقد أوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة أن القافلة تتضمن توقيع الكشف الطبي والعلاج بالمجان في كافة التخصصات فضلا عن تقديم أدوية طبية وشنط حماية شخصية وكراتين مواد غذائية لتقديم لدعم اللازم والإمكانيات المتاحة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمجهودات جمعية الهلال الأحمر فى خدمة وتنمية المجتمع ودورهم الرائد فى العمل الخيرى وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف الارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

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