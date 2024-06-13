حركة تنقلات واسعة بمديرية أوقاف شمال سيناء لتنشيط العمل الدعوي

أعلنت مديرية الأوقاف بشمال سيناء، اليوم، عن إجراء حركة تنقلات واسعة بمديرية أوقاف شمال سيناء لتنشيط العمل الدعوى والإداري ولصالح العمل.

وأصدر الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، قراراً بحركة تنقلات واسعة بين مديرى إدارات الأوقاف الفرعية والمفتشين شملت الحركة إدارة شرق وغرب العريش، وإدارة رمانة وإدارة بئر العبد وإدارة الشيخ زويد وإدارة نخل وإدارة الجورة، وذلك لصالح العمل وتنشيط العمل الدعوى والإداري، وتم تنفيذ حركة التنقلات من الجميع المخاطبين بها وباشر الجميع العمل دون استثناء.

كما أوصى فضيلته مديرى الإدارات الجدد، بوضع خطة عاجلة للرقى والنهوض بالعمل الدعوى والإدارى، ومتابعة تنفيذ الأنشطة الدعوية، ورفع التقارير والإنجازات اليومية والأسبوعية والشهرية، والتصدى لمخالفى تعليمات الوزارة بكل حزم.

كما أشاد بجهود العاملين وعطاءاتهم فى خدمة بيوت الله، ومتمنياً للجميع بدوام التوفيق والنجاح والقبول فى خدمة بيوت الله.