القبض على الفنان عباس أبو الحسن بتهمة دهس سيدتين بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن لاتهامه بالتسبب في إصابة سيدتين صدمهما بسيارته بمدينة الشيخ زايد.

تلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام مول شهير بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة الفنان عباس أبو الحسن صدم سيدتين بسيارته جري نقل المصابتات إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي الفنان عباس أبو الحسن وسيارته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.