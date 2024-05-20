ads
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على الفنان عباس أبو الحسن بتهمة دهس سيدتين بالشيخ زايد

الفنان عباس أبو الحسن
الفنان عباس أبو الحسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن لاتهامه بالتسبب في إصابة سيدتين صدمهما بسيارته بمدينة الشيخ زايد.

تلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام مول شهير بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة الفنان عباس أبو الحسن صدم سيدتين بسيارته جري نقل المصابتات إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي الفنان عباس أبو الحسن وسيارته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بمدينة الشيخ زايد وقوع حادث مروري عباس ابو الحسن سيارته إصابة سيدتين