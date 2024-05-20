وزير الشباب يلتقي مسئولي مؤسسة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مسئولي مؤسسة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال؛ لبحث ومناقشة موعد وتفاصيل "قمة تكنى" للتكنولوجيا وريادة الأعمال، بحضور المهندس طارق القاضي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "تكني"، والدكتور محمد عباس المدير التنفيذي للمجموعة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء الحديث حول فعاليات قمة تكني، والمقرر تنفيذها يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بقصر السلطان حسين الساعة الرابعة عصراً، ويتم استكمال أحداث المؤتمر يومى 26- 27 مايو 2024 بالصالة المغطاة رقم (2) باستاد القاهرة الدولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، بمشاركة عدد من كبار الزوار والوزراء ورؤساء الهيئات فى حضور عدد ١٧٠ عارض ما بين شركات ناشئة ورواد أعمال وجهات داعمة حكومية وخاصة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على دعم الشباب المبدعين ورواد الأعمال، من خلال توفير المناخ المناسب لهم للإبداع والابتكار، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتكامل مع جهات الدولة في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى الإهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال اهتماماً كبيراً لدوره الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، ما جعل مصر مركزاً هاماً لصناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأوضح "صبحي" أن هناك تضافر لجهود العديد من الوزارات، إلى جانب المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لريادة الأعمال في مصر، لافتًا إلى السعي نحو تعزيز ودعم توجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.

ومن جانبه، استعرض المهندس طارق القاضي رئيس مجلس إدارة مؤسسة "تكني" نتائج دوري المصري لريادة الأعمال تم تقديم ١٧٩ طلب من ١٤ محافظة وهي"الاسكندرية، أسيوط، أسوان، القاهرة، دمياط، الغربية، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الأقصر، الدقهلية، المنوفية، المنيا، قنا"، وتم تصفيتها الي ٣٦ وتم إجراء تصفية أخري لتصل الي ١٢ مشروع منها ٤ فتيات تناولت معظمها قطاع الاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات والزراعة.

وقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة "تكني" الشكر لوزير الشباب والرياضة علي التعاون بين الوزارة والمؤسسة، والعمل علي تعزيز هذا التعاون من خلال توفير كافة الإمكانيات وتذليل كافة العقبات، متطلعاً للمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنه سيتم الإعلان عن إطلاق دورى ريادة أعمال الشباب بعدد 12 محافظة بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال الشباب وتعزيز روح الابتكار والريادة لدى الشباب.