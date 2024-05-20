اجتماع للكيانات الشبابية لتشجيع العمل التشاركي والتطوعي بشمال سيناء

التقى إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسيناء، اليوم الآثنين منسق المجموعة الشبابية التى تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة فى الاجتماع الشهري الذى يتم عقده بصفة مستمرة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتوسيع قاعدة المشاركة من الشباب فى مختلف القطاعات.

حضر الاجتماع خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وأيمن الجندي مدير العلاقات العامة، وماجدولين الشعراوي مديرة مكتب قادرون باختلاف .

تناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات منها تشكيل هيكل كل كيان مع مراعاة عدم تكرار الاعضاء فى كل كيان، وكذلك خطط العمل خلال الفترة المقبلة خلال موسم الصيف، والسمع لآراء ومقترحات ممثلي المجموعة الشبابية في الأنشطة والفعاليات المقترح تقديمها في مراكز الشباب.

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسيناء، أن المديرية بجميع مراكز الشباب تفتح أبوابها لكافة الشباب وللجميع، وان الوزارة والمديرية تدعم كافة الكيانات الشبابية والمبادرات والحملات التى تعمل تحت مظلة الوزارة وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى، ومساعدتهم وإشراكهم فى كافة الفاعليات والأنشطة التي تنفذها المديرية ومراكز الشباب والمشروعات التي تقدمها الوزارة ،كما استمع لكافة الأفكار والآراء المقدمة من ممثلوا الكيانات الشبابية.

ووجه مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسيناء، إلى مدير إدراة البرلمان بتدوين كافة المقترحات والأفكار ليتم تنفيذها وفق الأنشطة المتاحة، المداومة على الاجتماع الشهرى بصفة دورية لمتابعة أعمال وأنشطة الكيانات ومشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات، كذلك أشار إلى أن يقوم كافة أعضاء الكيانات الشبابية بعمل عضويات بمراكز الشباب لتوسيع قاعدة المشاركة والممارسة مع الموافقة على عمل عديد من اللقاءات والدورات التدريبية لهم.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات، وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة.