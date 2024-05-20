إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم أمام قرية دار السلام بأسوان

تعرض ثمانية أشخاص للإصابة اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى ربع نقل أمام قرية دار السلام التابعة لمركز ومدينة دراو بأسوان.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بالقرب من قرية دار السلام التابعة لمركز دارو.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مصطفى كامل سعيد، 36 سنة، وأحمد محمود عبدالله، 35 سنة، وياسمين محمد يوسف، 18 سنة، وصفية محمد، 18 سنة، ورحمة أحمد صالح، 18 سنة، وهشام ناصر حمدان، 19 سنة، وندى أحمد السيد، 28 سنة، ومحمد وجيه، 38 سنة.

وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وجروح وكسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو لتلقى الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتتابع مديرية الشئون الصحية بأسوان حالة المصابين وتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.