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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

منتخب مصر لرياضة السلاح يكشف تفاصيل حصد 22 ميدالية بالبطولة الأفريقية

منتخب مصر لرياضة
منتخب مصر لرياضة السلاح
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تحدث الدكتور أيمن غنيم، مدير منتخب مصر لرياضة السلاح، عن تفاصيل  حصد منتخب مصر للسلاح لـ 22 ميدالية متنوعة بالبطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب، قائلا إن هذه البطولة مؤهلة للأوليمبيات، إذ أنها تحسن التصنيف الدولي للاعبين المصريين في المشاركة الأولمبية، مشيرا إلى أن المنتخب شارك بالبطولة من يوم 5 إلى 10 بالشهر الجاري.

وأضاف «غنيم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «شاركنا في البطولة بـ6 أسلحة منها 3 أسلحة ولاد وبنات هي الشيش والسيف وسيف المبارزة»، مشيرا إلى أن المنتخب تصدر كل الميداليات الذهبية ما عدا ميدالية فضية في لعبة واحدة.

وتابع، أن منتخب مصر استطاع تحقيق 22 ميدالية بفارق كبير للغاية عن أقرب المنافسين لهم وهو منتخب تونس الذي حقق 5 ميداليات فقط، موضحا أن بعثة المنتخب ضمت 35 لاعبا تزيد أعمارهم فوق الـ20 عاما.

منتخب مصر لرياضة السلاح البطولة الإفريقية المغرب أوليمبيات