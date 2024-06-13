كثافات مرورية بسيطة بشارع رمسيس وسيولة حتى طريق العروبة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الخميس 13 يونيو 2024، إذ يشهد نفق الأزهر انتظاما لحركة المرور للقادم من صلاح سالم، وظهر انتظام حركة المرور في شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر.

ويشهد شارع رمسيس في الوقت الحالي كثافات مرورية بسيطة مستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم توجد كثافات نسبية، وفي كوبري الجلاء سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة.

ويشهد كوبري المطار كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء أثناء الوصول إلى طريق المطار، وعند كوبري حدائق القبة للقادم من منطقة الزاوية الحمراء ومتجه إلى كوبري الفنجري وأعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات، فإن هناك كثافات نسبية أيضا.

