الرئيس السيسي يصد قرارًا جمهوريًا جديدًا.. تعرف عليه

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 49 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل السابع لاتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر تايب بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونشر القرار في الجريدة الرسمية

وفي سياق أخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس "تيودورو نجيما أوبيانج مانج"، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد الوزاري المرافق له الذي يضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن نائب رئيس غينيا الاستوائية استهل اللقاء بتسليم رسالة من الرئيس "أوبيانج نجيما" رئيس غينيا الاستوائية، تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصرالرئيس، وتوجيه الدعوة لزيارة غينيا الاستوائية، وهو ما ثمنه الرئيس، مرحبًا بإتمام الزيارة في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، ومؤكدًا حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.