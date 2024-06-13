لمدة أسبوعين.. تعرف على أماكن تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بدء تلقى طلبات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة يوم السبت 22 يونيو الحالى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وصرحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن تقديم التظلمات سيستمر 15 يوما وأن يتم تقديم الطلبات مع دفع رسوم 35 جنيها عن كل مادة، وتسترد في حال حصل الطالب على درجات من هذا التظلم.

وأضافت وكيل الوزارة مديرية التربية والتعليم، أنّه يتم عمل التظلم للشهادة الإعدادية عبر الذهاب إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التي تتبع لها مدرسة الطالب برقم الجلوس.

وتسديد رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، والحصول على إيصال سداد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية، وملء طلب التظلم، وتقديم طلب التظلم، وإيصال الرسوم إلى لجنة النظام والمراقبة بالإدارة التعليمية وأن على مقدم الطلب الانتظار حتى إبلاغه بموعد الاطلاع على صور أوراق الإجابة الخاصة بها في كل مادة تقدّم بتظلم على نتيجتها.

وأشارت إلى أماكن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2 فى الإدارات التعليمية المختلفة وهى مدرسة محيي الدين أبو العز الابتدائية بشارع السنترال لتقديم تظلمات إدارة غرب الفيوم.

ومدرسة أبو بكر الصديق بالحادقة لتقديم تظلمات إدارة شرق الفيوم التعليمية ومدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل الإعدادية خلف مركز شرطة إطسا لتقديم تظلمات إدارة إطسا التعليمية، ومدرسة طامية الابتدائية أمام ديوان إدارة طامية التعليمية بارض المرور لتقديم تظلمات إدارة طامية، ومدرسة الشهيد صلاح الدين حسين الإعدادية بجوار مدرسة ناصر الصناعية فى شارع المدارس بسنورس لتقديم تظلمات إدارة سنورس. ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية خلف مدرسة العبور الابتدائية لتقديم تظلمات إدارة أبشواي التعليمية. والمركز الاستكشافي بمدرسة الشواشنة الإعدادية لتقديم تظلمات إدارة يوسف الصديق.