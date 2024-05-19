محافظ أسوان: الضرب بيد من حديد للقضاء على العشوائية والتعديات

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية بعدد من السويقات والمواقف داخل منطقة السيل ، ومول سوان 2 حيث أعطى توجيهاته للمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإزالة الفورية ورفع كافة الإشغالات المتواجدة بمحيط موقف السيل ، والسويقة الجديدة ، ومصادرة مختلف المضبوطات من الموازين أو الخضروات والفاكهة أو غيرها من السلع والمقتنيات الأخرى ، وذلك من أجل الضرب بيد من حديد للقضاء على الإشغالات العشوائية والتعديات على حرم الطريق.

ووجه محافظ أسوان تحذير شديد اللهجة للباعة الجائلين الغير ملتزمين بالأماكن المخصصة لهم سواء داخل سويقة الخضروات والفاكهة أو بسويقة الأسماك التى تم إنشاؤها مؤخراً ، أو المتواجدين على الأرصفة وحرم وجانبى الطريق بأنه سيتم بالتوالى مواصلة وتكثيف تنظيم حملات الإزالة المكبرة لهم على مدار الأيام القادمة ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين والمخالفين منهم .

وأثناء جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإلتزام بتنفيذ أعمال التوسعة للطريق بداية من أعمال التغطية وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجوزيرة لخلق متنفس حضارى للمواطنين ، مع تنفيذ أعمال اللاند سكيب والدهانات والتشجير والتجميل والإضاءة ، على أن يتم بالتوازى توحيد الموقف الداخلى لسيارات السيرفيس ليكون مجمع متكامل للسيارات ، مع وضع لوحات إرشادية وتعريفية بالسويقات سواء للخضروات والفاكهة أو الأسماك .

وخلال جولته التفقدية حرص محافظ أسوان على الإستماع للمطالب الجماهيرية وتكليف المسئولين بتلبيتها ووضع الحلول الجذرية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

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