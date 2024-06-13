رئيس مياه القناة يكشف عن خطة استعدادات طوارئ عيد الأضحى بمحافظات الثلاثة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عن الاستعدادات المكثفة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على مستوى إقليم محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والعمل بنظام الورديات بالإضافة إلى المتابعة الميدانية على جميع الشبكات وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة خلال إجازة العيد والعمل فورًا على حلها.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أى حدث مفاجئ خلال أيام العيد، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى انسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم إجراء المتابعة مع رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية، في حالة حدوث أي أعطال مفاجئة والتنسيق الفوري مع إدارة الشبكات، والمتابعة المباشرة والمستمرة من رؤساء القطاعات والمناطق على المحطات للتأكد من سلامة طلمبات المياه، بالإضافة إلى متابعة مع مديري محطات وأفرع الصرف الصحي.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، على تكثيف حملات التوعية التي تستهدف أصحاب محلات الجزارة، والمواطنين، وذلك بهدف رفع الوعي المائي عن طريق نشر الإرشادات التي توضح الطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها في بالوعات الصرف الصحي والتي من شأنها أن تتسبب في انسداد لشبكات وطفح مياه الصرف الصحي بالشوارع.



وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع بصفة مستمرة البيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من مياه الشرب بأماكن عشوائية لعمل التحليل المطلوبة يومياً، على مدار الساعة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والاستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين في محافظات القناة.