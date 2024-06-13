تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 13 يونيو 2024

انخفضت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن والأسواق المحلية ، ما بين 4 و6 جنيهات في الكيلو الواحد مقارنة بأسعار أمس، خلال تعاملات اليوم الخميس 13 يونيو 2024، بعد موجه من الارتفاع شهدتها الأسعار خلال الأيام الماضية .

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 96 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 102 و 107 جنيهات للكيلو.

و بلغ سعر الدواجن الساسو 112 جنيها ليصل إلى المواطن بنحو 120 و125 جنيها.

فيما سجل سعر الدواجن البلدي حر 135 جنيها للكيلو في المزرعة.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانيه اليوم بين 210 و230 جنيهاً للكيلو الواحد.

فيما سجلت أسعار الدواجن الرزي 130جنيهاً للكيلو.



ووسجل سعر الوراك من 100 إلى 102 جنيهات للكيلو.

و بلغ سعر الكبد و القوانص 120 جنيها.

وكيلو الهياكل بـ 65 جنيها.



ووصل سعر جوز الحمام 140 جنيها.

كما سجل سعر كيلو البط 150 جنيها.

و سعر كيلو الأرانب سجل 140 جنيها.



سعر الكتكوت اليوم



تراجع سعر الكتكوت على مستوى جميع الأنواع بمتوسط 4 جنيهات:

سعر كتكوت أبيض أهالي 22 جنيها.

سعر كتكوت أبيض شركات 25 جنيها.

سعر كتكوت ساسو سجل 15 جنيها.

سعر كتكوت بلدي 8 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 16 جنيها.



سعر البيض اليوم



سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 151 الأسواق بين 158 و160 جنيهًا للطبق.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر 153 جنيها، ليصل إلى المستهلك بنحو 163 جنيها.

وسجل سعر البيض البلدي 135 جنيها للطبق، ليصل إلى المستهلك بين 150 و 155 جنيها.



وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس، و كذلك بأسعار الاعلاف والتي كانت من أهم الأزمات التي تواجه سوق وإنتاج الدواجن الفترة الماضية ، و يتراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 21 و21.5 ألف جنيه.

وسعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.

بينما سجل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.