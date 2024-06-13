"تحديث الصناعة والبحث العلمي" يبحثان حل العقبات التي تواجه العملية التصنيعية

عقدت دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعا مع الدكتورة يمنى الحماقي الخبيرة الاقتصادية، وأستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، لبحث التعاون في العديد من الملفات الصناعية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بربط الصناعة بالأكاديمية والتواصل مع الجهات البحثية والأكاديمية المختلفة لتطوير الصناعة الوطنية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في حل العقبات التي تواجه العملية التصنيعية في مختلف القطاعات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخدمات الفنية التي يمكن تقديمها من قبل المركز في ملف تمكين التصنيع محلياً والاعتماد على تصنيع المنتجات محلياً وإيجاد بديل للمنتجات المستوردة ضمن خطة الدولة المصرية في هذا المجال.

كما تم استعرض فرص التعاون في ملف الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الصناعات الخضراء التي تساهم في الحفاظ على البيئة تماشياً مع التوجهات العالمية لتعزيز هذا المشروع في العمليات الصناعية.

وأخيراً تم مناقشة التعاون في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وكذلك قطاع الصناعات الكيماوية من خلال الخدمات التي يقدمها المركز في تلك القطاعات والعمل على الدراسات الحديثة لتطوير العمليات الصناعية بها بأفضل صورة ممكنة.