رويترز: قيادي في حماس يكشف ملاحظات الحركة على مبادرة وقف إطلاق النار بغزة

كشف قيادي في حماس عن تحفظات الحركة على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين، وهي المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الماضي.

وقال القيادي في حماس والذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة "رويترز" إن تطالب بإعادة إعمار القطاع ورفع الحصار عنه بما في ذلك فتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيود.

وأضاف أن حماس، تحفظت على استثناء الورقة الإسرائيلية لـ100 محتجز فلسطيني من ذوي الأحكام العالية تحددهم الحركة، متبعًا: المطالب تشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

وأشار القيادي في حماس، إلى أن مطالب الحركة تتضمن ثلاث مراحل متصلة ومترابطة لوقف إطلاق النار، وتعديلات الحركة على خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ليست كبيرة.