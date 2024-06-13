تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 920 شاحنة و635 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 460 شاحنة و621 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 460 شاحنة و14 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي الرياضALCUDIA EXPRESS ، DRAGON فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الرياض والحرية2 وغادرت ثلاث سفن وهى امل ، الرياض وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3650 طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4635 راكبا بموانيها.

