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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع الأعمال الجارية بمشروع إحلال شبكات الصرف الصحى بالرضوانية

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إحلال شبكات الصرف
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية لمشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى بمنطقة الرضوانية ، والجارى تنفيذه بقطر 315 مللى نوعية ( UPVC ) وبطول 1000 متر وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 5 مليون جنيه مما يساهم فى القضاء على مشاكل الصرف الصحى بهذه المنطقة ، وإستيعاب التصرفات للتوسعات المستقبلية ، وخاصة أن المشروع الذى يبدأ من أمام فرع أحد البنوك الوطنية ليخدم مناطق الجامعة العمالية ومضرب الأرز وشارع مخازن إيديال .

ورافق نائب المحافظ خلال جولتها المهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، فضلاً عن مسئولى الشركة المنفذة .

نائب المحافظ توجه بسرعة نهو هذا المشروع الحيوي

ووجهت الدكتورة غادة أبو زيد المسئولين بسرعة نهو هذا المشروع الحيوى على مراحل متتالية ، ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف للشارع لتسهيل حركة المارة من المواطنين والمركبات المختلفة ، لافته إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى إطار الرؤية الشاملة والطموحة لمحافظ أسوان لإستكمال مشروعات إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة ، وإقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن ، وبما يحقق جودة الخدمات المقدمة ، ويساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى على أكمل وجه .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ودفع عجلة الوتيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

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