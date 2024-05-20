نائب محافظ أسوان تتابع الأعمال الجارية بمشروع إحلال شبكات الصرف الصحى بالرضوانية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية لمشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى بمنطقة الرضوانية ، والجارى تنفيذه بقطر 315 مللى نوعية ( UPVC ) وبطول 1000 متر وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 5 مليون جنيه مما يساهم فى القضاء على مشاكل الصرف الصحى بهذه المنطقة ، وإستيعاب التصرفات للتوسعات المستقبلية ، وخاصة أن المشروع الذى يبدأ من أمام فرع أحد البنوك الوطنية ليخدم مناطق الجامعة العمالية ومضرب الأرز وشارع مخازن إيديال .

ورافق نائب المحافظ خلال جولتها المهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، فضلاً عن مسئولى الشركة المنفذة .

نائب المحافظ توجه بسرعة نهو هذا المشروع الحيوي

ووجهت الدكتورة غادة أبو زيد المسئولين بسرعة نهو هذا المشروع الحيوى على مراحل متتالية ، ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف للشارع لتسهيل حركة المارة من المواطنين والمركبات المختلفة ، لافته إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى إطار الرؤية الشاملة والطموحة لمحافظ أسوان لإستكمال مشروعات إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة ، وإقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن ، وبما يحقق جودة الخدمات المقدمة ، ويساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى على أكمل وجه .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ودفع عجلة الوتيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

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