رئيس جامعة المنيا يفتتح الملتقى التوظيفي الأول للخريجين

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الملتقى التوظيفي الأول لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، تحت شعار "تأهيلك لسوق العمل".

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام حليم، عميد الكلية، والدكتور حسن شعبان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر وزيري، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة إيمان ممدوح، وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور وليد مكرم، رئيس قسم نظم المعلومات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، والخريجين، وممثلي شركات مايكروسوفت، وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من شركات البرمجة، والشركات المتخصصة في الروبوتات، ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا.

وتفقد رئيس الجامعة مشروعات الطلاب التي عُرضت خلال فعاليات الملتقى، والتي اشتملت على تقديم برامج في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة، والري، والطاقة، ومجال الأمن السيبراني، وبرامج تعلم الآلة، وبرامج استخدام البصمات.

وأشاد الدكتور عصام فرحات، بأفكار الطلاب، ومشروعاتهم المُميزة، موجهًا نحو توظيفها لخدمة الجامعة، وتبني المشروعات التي تخدم التنمية المُستدامة، وتُساير توجهات قيادة الدولة المصرية نحو الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار.

وقدمت الشركات، ومؤسسات العمل المُشاركة بالملتقى، فرص عمل لعدد من الخريجين، والطلاب لمشروعاتهم المُميزة التي قُدمت، كما أقيم على هامش الملتقى عدد من الندوات والمحاضرات في مجالات التكنولوجيا، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي.