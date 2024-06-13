بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى بـ40 جنيها

كشف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، تفاصيل استعدادات سينما الشعب لاستقبال أفلام عيد الأضحى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال «ناصف»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «4 أفلام ستعرضها سينما الشعب خلال موسم عيد الأضحى، وسينما الشعب تقام في مسارح وسينمات الهيئة العامة لقصور الثقافة وتوجد بواقع 20 سينما في 18 محافظة».

وأضاف: «وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة وجها باتخاذ الاستعدادات كافة، وتواصلنا مع رؤساء الأقاليم في اجتماع من أجل تنظيم برنامج مكثف لافتتاحات هذه الأفلام، والعروض الفنية في موسم عيد الأضحى المبارك».

وتابع: «من أهم الأفلام لدينا أولاد رزق واللعب مع العيال وأهل الكهف، وهي تشكيلة متنوعة ما بين الكوميدي والأكشن لمجموعة محببة من النجوم الذين يفضلهم الجمهور المصري بـ40 جنيها لسعر التذكرة، وتبدأ العروض من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة مساءً».

