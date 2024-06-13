«الأوقاف» تفتتح 29 مسجدًا غدًا الجمعة

تفتتح وزارة الأوقاف غدًا الجمعة، 29 مسجدًا، منها 20 مسجدًا إحلال وتجديد، و9 مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 1047 مسجدًا منها 815 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و232 مسجدًا صيانة وتطوير.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 14/ 6 / 2024م عدد ( 12069) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (622) مليون جنيه.

وجاءت مساجد الإحلال والتجديد على النحو التالي:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. المسجد الكبير أبو زيادة – أبو زيادة – دسوق

2. مسجد قطب أبو زيادة – عزبة مبارك - الحامول

3. مسجد مصطفى محمد عطية –قرية أم سن – الرياض

4. مسجد الرحمة – دار السلام – شنو– كفر الشيخ

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد الخصمة البحري – قرية النمرية– مركز أبو المطامير

6. مسجد النور أرض عبد الشافي – قرية النمرية– مركز أبو المطامير

7. مسجد السقا – قرية النمرية– مركز أبو المطامير

8. مسجد أبو دومة – قرية زاوية صقر – مركز أبو المطامير

9. مسجد نور الإسلام – قرية 3 المعركة – مركز بدر

مديرية أوقاف الإسماعيلية

10. مسجد أبو بكر الصديق – أرض المحافظة – مركز التل الكبير

11. مسجد التوحيد – مركز أبو صوير

مديرية أوقاف أسيوط

12. مسجد عمر بن الخطاب – وادي الشيح – العتمانية– البداري

13. مسجد المجموعة الصحية – قرية الحواتكة - منفلوط

مديرية أوقاف بني سويف

14. مسجد عزبة الخُلافات – ونا القس – الواسطى

15. مسجد أحمد حسن مبارك – عطف إفوة - الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

16. مسجد عمر بن الخطاب – قرملة – أنشاص الرمل

17. مسجد غانم – قرية حفنا – شبرا النخلة

مديرية أوقاف الفيوم

18. مسجد الصعيدي الكبير – قرية الصعيدي - الحادقة – مركز الفيوم

مديرية أوقاف المنيا

19. مسجد خالد علي – طمبو – بني مزار

مديرية أوقاف أسوان

20. مسجد عمر بن الخطاب – الشيخ هارون أمام كلية الدراسات الإسلامية – أسوان أول

وكانت مساجد الصيانة كما يلي:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد الحفناوي فودة – كفر طنبول القديم – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف دمياط

2. مسجد الملجأ – تفتيش السرو - الروضة

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد النور – العليقات – جزيرة دندرة – مركز قنا

4. مسجد الشيخ أحمد حمد الله – العبابدة – بندر قنا

5. مسجد الرحمن – نجع آل خليفة – دندرة – مركز قنا

مديرية أوقاف أسيوط

6. مسجد آل مكادي – بني حسين - أسيوط

7. مسجد السلام – المندرة - ديروط

8. مسجد أبو خابور – شطب - أسيوط

مديرية أوقاف بني سويف

9. مسجد محمد عبد الوهاب – قرية إفوة - الواسطى