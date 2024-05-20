تحرير 142 مخالفة ضد مخابز بلدية لنقص وزن خبز بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة لجان المرور بمديرية التموين، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بتكثيف الحملات المفاجئة على المخابز البلدية السياحية للتأكد من مدى الإلتزام بإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية، والإلتزام بالأسعار المقررة.

محافظ أسوان يوجه مسئولي التموين بضرورة الإعلان عن الخبز السياحي والفينو

ومن جهته وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولى مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بضرورة الإعلان عن أسعار الخبز السياحى والفينو فى أماكن واضحة على واجهة المخابز، وإلزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار الإسترشادية المعلنة من قبل وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحى.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعيه المكلفة بالرقابة على المخابز بالمرور الميدانى، وتنفيذ العديد من الحملات على مدار أسبوع حيث أسفرت الجهود عن تحرير 142 مخالفة ضد مخابز بلدية لإرتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتوقف عن الإنتاج دون عذر.

لافتاً إلى أنه شملت المضبوطات أيضاً تصرف فى حصص الدقيق، وإثبات مبيعات وهمية على النظام وعدم وجود قائمة، وتحرير 4 محاضر ضد مخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مخبز بلدى لتجميعه بطاقات تموينية، مع تحرير محضر جنحة ضد أحد العاملين بالمخابز لتجميعه دقيق بلدى مخابز ضمت 18 شكارة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتلبية المطالب الجماهيرية، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

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