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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مسرحية "العشق والعشاق" لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو في عروض الموسم المسرحي

العرض المسرحي العشق
العرض المسرحي "العشق والعشاق" لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو
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يقدم قصر ثقافة كوم أمبو في أسوان مسرحية العشق والعشاق، لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، تجسد المسرحية قصة حب رومانسية مستوحاة من رواية "روميو وجولييت" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، لكن بقالب صعيدى مميز.

اقتباس من روميو وجولييت مع لمسة صعيدية 

تدور أحداثها حول "رحيم" من عائلة المناصرة و"بدور" من عائلة العزايزة، شابان من قريتين متناحرتين. ينشأ بينهما حب عميق يواجه رفضًا قاطعًا من عائلتيهما بسبب الصراعات القبلية العميقة.

قصة حب صعيدية تواجه الصراعات القبلية

يشارك في المسرحية نخبة من الممثلين الموهوبين، منهم: هيثم محمد إسماعيل، شيماء رجب، فاطمة الزهراء مصطفى، إيهاب جابر، مصطفى عبد الله، إصولى مرعى، فاطمة أحمد، رائف شكرى، أحمد عبد الرحمن، إسماعيل عمارة، وليد مصطفى، خالد السنوسى، بيتر عماد شحاته.

طاقم فني متميز

يتولى دراماتورج المسرحية حسام العجوز، بينما يتولى مصطفى أمين تصميم الاستعراضات، وناصر عبد الحافظ الديكور والملابس، ويُقدم حسام عبد العزيز الأشعار، ويُلحن عبد المنعم عباس الموسيقى، بينما يتولى شريف النوبى إخراج المسرحية.

عرض مميز وعروض قادمة

تُعد مسرحية "العشق والعشاق" من العروض المميزة في الموسم المسرحي، حيث تُقدم مزيجًا فريدًا من الرومانسية والصراع في إطار ثقافي صعيدى غني.

العرض في قنا

من المقرر أن تُقدم المسرحية على مسرح قصر ثقافة قنا يوم الاثنين 20 مايو، بحضور لجنة تحكيم مكونة من المخرج سمير زاهر، والناقد محمد علام، ومحمود حنفي.

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