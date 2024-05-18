محافظ أسوان يستعرض تعزيز أطر التعاون مع الجانب الصيني بمختلف المجالات

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السيد دان يانتشنغ نائب عمدة مدينة تشون تشين الصينية ، والوفد المرافق له ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، وأيضاً المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

جاء ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل بإستقبال كافة الوفود سواء على المستوى الدولى أو المحلى لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية ، فضلاً عن التعرف على المقومات الطبيعية و الاستثمارية التى تتمتع بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بهذه الزيارة من إحدى المدن الصينية العريقة والمتشابهة فى العديد من المقومات مع عروس المشاتى مما يعكس مكانة الدولة المصرية والصينية الحضارية ، فضلاً عن ما تمتلكه أسوان من لوحة وبانوراما جمالية ، وهوية بصرية متميزة ، وكذا إنفرادها بتنوع المنتج السياحى بها ، وهو الذى يتكامل مع حسن الإستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم .

مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، والرئيس شى جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة .

وطالب المحافظ بأهمية أن يتم تحويل كافة الأفكار والمقترحات التى تم إستعراضها لتعزيز أطر التعاون فى مختلف المجالات الإقتصادية والإستثمارية والصناعية والسياحية والثقافية إلى واقع فعلى ملموس لتحقيق المردود الإيجابى ، ولاسيما فى ظل التعاون المثمر مع الجانب الصينى فى صناعات الرخام والجرانيت ، وما يقومون بتنفيذه فى هذا المجال بشكل إحترافى مما يعتبر مناخ جاذب للمزيد من الإستثمارات الصينية ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعاون فى الإكتشافات الأثرية ، والحفاظ على المواقع السياحية والأثرية المتنوعة .

مؤكداً على نجاح محافظة أسوان فى حصد العديد من الجوائز على المستوى المحلى والدولى ، وخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، والذى حققت فيه المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى " توطين النظم ونقل التكنولوجيا " لعام 2023 ، فضلاً عن الإهتمام بتمكين المرأة الأسوانية ، والبيئة النظيفة .

ومن جانبه أشاد دان يانتشنغ بحفاوة الإستقبال من محافظ أسوان ، فضلاً عن اللمسات الجمالية التى شهدها فى كل مكان ، والإنجازات المتنوعة فى المحافظة ، موضحاً بأن هناك الكثير من التشابة والتقارب الثقافى ، والقصص الأسطورية ، والحركة السياحية ، والطاقة الشمسية ، فضلاً عن وجود نهر النيل الذى يبدأ من أسوان ، وبالتوازى نهر لينجيسى فى مدينة تشون تشين التى تعد من أكبر 5 مدن فى الصين ، ويوجد بها القطار السريع ، وشبكة متميزة للطرق والمواصلات ، وتحتل المركز الثالث فى صناعة السيارات والموتوسيكلات .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان ونائب عمدة مدينة تشون تشين بتبادل الدروع والهدايا التذكارية وذلك تقديراً لعلاقات الصداقة بين البلدين .

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