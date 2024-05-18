الشهادة الإعدادية 2024| طلاب أسوان يتوافدون على لجان امتحان مادة اللغة العربية

توافد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة اللغة العربية فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2024/2023.

27 ألف و120 طالب وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام 302 لجنة بأسوان

وأكد محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، أن هناك 27 ألف و120 طالب وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) يؤدون امتحاناتهم أمام 302 لجنة بواقع (64 لجنة بإدارة أسوان التعليمية - 21 لجنة بإدارة دراو التعليمية - 40 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية - 76 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية - 101 لجنة بإدارة إدفو التعليمية).

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه تم تجهيز جميع اللجان من (نظافة وتطهير وفرش)، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشار، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على السادة القائمين على اللجان والامتحانات ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، وحظر استخدام الهاتف المحمول، وكذلك التصدى لمحاولات الغش بكل حزم.