الشهادة الاعدادية 2024.. محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات نهاية العام الدراسي

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لجان الامتحانات بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بالثانوية بنات، والتى تضم 244 طالبة بواقع 12 لجنة إمتحانية ، وأيضاً مدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين، والتى تضم 223 طالب داخل 11 لجنة إمتحانية، وذلك من إجمالى 302 لجنة تضم 27 ألف و 120 طالب وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس ، ومن المقرر الإنتهاء من إمتحانات الشهادة الإعدادية فى 23 مايو الجارى .

وقد رافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم .

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والإطمئنان على إنتظام سير إمتحانات الفصل الثانى لنهاية العام الدراسى 2023 / 2024 للشهادة الإعدادية .

اللواء أشرف عطية على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط

وأطمئن اللواء أشرف عطية على أن الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة ومبردات المياه حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية، موجهاً إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس ، بجانب إنتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة.

فيما أشار محمد الرشيدى إلى أن اللجان الإمتحانية تضم 64 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و 21 لجنة بإدارة دراو التعليمية، و 40 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و 76 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية، و 101 لجنة بإدارة إدفو التعليمية .

واوضح، أنه تم تجهيز جميع اللجان والأوراق الإدارية الخاصة بسير الإمتحانات، وتم أيضاً تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية ، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية لتلقى أى شكاوى ، وتم بالتوازى تجهيز مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.

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