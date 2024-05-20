إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة نقل على طريق أسوان - أبو سمبل

أصيب 7 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي "أسوان - أبو سمبل"، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي أبو سمبل جنوب أسوان بالقرب من الكيلو 220.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي "أسوان - أبو سمبل"

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة 7 أشخاص، وهم عبد الله حمدى أحمد، 28 سنة، وأحمد على حسين، 37 سنة، ومحمد طه محمود، 29 سنة، ومحمود سليم حسن، 39 سنة، وطه فريد محمد، 40 سنة، وعلى محمد على، 21 سنة، ومحمد على مصطفى، 43 سنة.

تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم. تم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة من قبل شرطة المرور، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.