مصطفى غنايم يوضح تأثير الذكاء الاصطناعى فى تطوير تطبيقات وألعاب الأطفال

شارك الناقد مصطفى غنايم بورقة بحثية في المؤتمر العلمي الدولي السابع الذى تقيمه أكاديمية الفنون تحت عنوان "تأثيرات الذكاء الاصطناعى على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمى.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة"، أونلاين، في الفترة من 18 حتى 20 مايو الجاري.

وتندرج الورقة البحثية تحت محور "تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى فنون الطفل"، فقد حاول الناقد مصطفى غنايم، أن الورقة تجيب عن تساؤل مهم، هو: كيف يمكن دراسة وتقييم تأثير الذكاء الاصطناعى فى تطوير تطبيقات تفيد الأطفال فى عملية التعلم، وفى تنمية مهاراتهم، وفى إنشاء مشاريع، وفى تطوير ألعاب تفاعلية؟

تناول غنايم تأثير الذكاء الاصطناعى فى تطوير تطبيقات وألعاب تطبيقية للأطفال، وذلك بعرض نماذج من المنصات مثل: (Kubrio- create& learn - machine learning for kids) والتى تساعد الأطفال على إنشاء محتوى نصى ومرئى، وتفيدهم فى كيفية إنشاء قصص جذابة، وتصميمات جمالية، وفي تعليمهم وفقًا لمنهجية التعليم STEM،

وذلك بهدف تطوير مهارات الطفل فى تعلم العلوم والهندسة والرياضيات التى تساعد الأطفال على اكتشاف عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى، إضافة إلى تعليم الأطفال كيفية التدريب على نماذج التعليم الآلى، وكيفية استخدام هذه النماذج لإنشاء مشاريع وتطوير ألعاب تفاعلية واحترافية.

ويعد الناقد والكاتب مصطفى غنايم أحد رواد الأطفال، فقد صدر له العديد من الأعمال التي تتناول التكنولوجيا الحديثة وأثرها على الأطفال، منها: سالى والتابلت، عم أمين والمصباح السحري، مبادرة أروي، آسر يتحدى غروره، وغيرها، كما صدر له عملين نقديين يتعلقان بأدب الطفل، هما: الخطاب الشعري للطفل عند فاروق شوشة، وقصيدة الطفل المعاصرة.