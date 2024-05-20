لأول مرة في تاريخ القارة|شرم الشيخ تستضيف منتدى السياحة الأفريقي ATF 2024

انطلقت اليوم فعاليات منتدى السياحة الأفريقي ATF 2024 في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات وقيادات الصف الأول في قطاع السياحة الأفريقي، ومجموعة كبيرة من سفراء الدول الأفريقية ورجال الأعمال المصريين والأفارقة، وأكثر من 2000 من ممثلي قطاع السياحة الدولي من 35 دولة، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه على مستوى القارة الأفريقية، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة بين الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأفارقة.

أكثر من 2000 مشارك

أكد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، في كلمته خلال افتتاح المنتدى، على الأهمية الكبرى لانعقاد هذا الحدث الهام، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وتحديات إقليمية ودولية.

وأوضح أن التعاون والعمل الجماعي بين المعنيين بالقطاعات السياحية والاستثمار أصبح حتمي في ظل هذه المتغيرات، وهو ما يؤكده اهتمام وحضور أكثر من 2000 مشارك من حول العالم، إضافة إلى العديد من سفراء الدول الأفريقية، وخبراء السياحة ووكالات السفر وسلطات السياحة من أكثر من 30 دولة في هذا المنتدى.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن دول قارة أفريقيا تمتلك إمكانيات هائلة تسهلها لتبوء أعلى المواقع على خريطة السياحة العالمية، ومن أبرز هذه الإمكانيات، آلاف الكيلومترات من الشواطئ والساحل الأفضل عالميا، ومئات المحميات الطبيعية، والبحيرات والشلالات ومساقط المياه الطبيعي، والبيئة الخلابة، وبنية تحتية متينة وهائلة أهمها خطوط طيران عالمية، وعشرات الآلاف من الكيلومترات من أفضل الطرق، ومئات الكبارى والأنفاق، والفنادق المختلفة المستويات والأنواع التي تتناسب مع كافة مستويات السائحين.

شرم الشيخ نموذج متميز للسياحة في أفريقيا

وسلط محافظ جنوب سيناء، الضوء على مدينة شرم الشيخ، كنموذج متميز للسياحة في أفريقيا، حيث حصلت على العديد من الجوائز العالمية، منها شهادة الأمم المتحدة كأول مدينة للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والأموات على مستوى قارة أفريقيا عام 2022، وجائزة أفضل مدينة سياحية عربية في تنظيم الأحداث والفعاليات السياحية عربيا عام 2023، والميدالية البرونزية من الأمم المتحدة عام 2023 كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم، وأفضل وجهة سياحية آمنة ومقصد سياحي آمن على مستوى العالم عام 2024، والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية عام 2024.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن آمله لنجاح هذا المنتدى، والوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية لكافة الدول المشاركة به، وذلك من خلال المناقشات وتحديد التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع السياحة، مع تقييم فرص الاستثمار المتاحة والممكنة في هذا المجال وصولا إلى وضع استراتيجيات وسياسات واضحة وقابلة للتنفيذ مستقبلا.

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