محمد عادل فتحي وشوبير ومجدي عبد الغني وأسامة نبيه في عزاء "الشيشينى"

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية على تقديم واجب العزاء في الراحل كابتن سعيد الشيشينى نجم المقاولون العرب في عصره السابق المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية خلف نادي الزمالك.

وتلقى أبناء الراحل سعيد الشيشينى واشقاءه سامى وسمير الشيشينى واجب العزاء.

وجاء ضمن الحضور المنهدس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي والإعلامى أحمد شوبير ومجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة الأسبق ومجدي مصطفي نجم المقاولون في عصره الذهبي ومحد عبد السميع المدير الفنى الأسبق للمقاولون واسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق وحماده أنور مدير الكرة السابق ببتروجت وعصام عبده المعلق الرياضى وربيع ياسين المدير الفنى السابق لبتروجيت وأحمد عبد الله لاعب الزمالك الأسبق، ومدحت عبد الهادى مدرب الزمالك السابق ووجيه أحمد عضو لجنة التحكيم السابق ومجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد اف سى وجمال عبد الحميد وأيمن شوقى وحماده صدقى وشريف عبد المنعم وهشام يكن.

وكان أول الحضور طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق وعبدالحميد بسيوني نجم الزمالك السابق ومؤمن عبدالغفار نجم الترسانة السابق وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق وطارق يحيي رئيس قطاع الناشئين السابق بالزمالك ومحمود الخواجه نجم الزمالك السابق ومحمد حلمي رئيس قطاع الناشئين الحالي بالزمالك وحمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق وعلاء مقلد عضو مجلس الزمالك السابق وطارق مصطفي مدرب البنك الأهلي وطارق السيد لاعب الزمالك السابق .

بالإضافة للكابتن عبدالعزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق وحضر ايضا مختار مختار واسامة عرابي ومجدي عبدالغني نجم الاهلي السابق.

وحرص نجوم المقاولون العرب اصدقاء الراحل سعيد الشيشيني على الحضور للمشاركة في تأبين الراحل وكان على رأسهم كابتن محمد رضوان وأحمد صابر وعبدالفتاح صالح ومحمود عز ووليد فرج

تقام مساء اليوم السبت عزاء الراحل كابتن سعيد الشيشيني نجم المقاولون العرب السابق بمسجد الحامدية الشاذلية والذي توفي الأربعاء الماضي بعد تعرضه لازمة صحية منتصف شهر رمضان المبارك .

وتوفي الكابتن سعيد الشيشيني رمز ونجم وقائد نادي المقاولون العرب صباح الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

ونعي مجلس ادارة نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي.

وقدم مجلس إدارة النادي خالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر أن سعيد الشيشيني كابتن النادي التاريخى وساهم مع الجيل الذهبي في صناعة اسم ونادي المقاولون وفاز مع المقاولون العرب بلقبي كأس إفريقيا وهو مكتشف النجم الكبير محمد صلاح.