سعيد سليمان يجمع تراث مدن القناة وسيناء في عرض «السمسمية»

يواصل العرض المسرحي «السمسمية» ليالي عرضه يوميًا في التاسعة مساء، على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، وذلك وسط حضور جماهيري.

أعرب مخرج العرض سعيد سليمان، عن سعادته بخروج عرض السمسمية إلى، ويحقق هذا النجاح المبهر، قائلا: كعهدي دائما شغوف بالتراث الشعبي، وهذه المرة أتعامل مع تراث شعبي مختلف، إنه تراث مدن القناة وسيناء، حيث «الضمة» و«السمسمية» و«البمبوطية» و«الحنة السويسي» و«أغاني الكف»، هذا بالإضافة إلى عناصر تراثية بشرية لا بد وواجب علينا أن نعرفهم جيدا، إنهم شخصيات بذلوا الكثير والكثير في سبيل المقاومة الشعبية.

وتابع: تلك الشخصيات التي عندما نتعرف عليها تصيبنا بحمي البطولة والشجاعة والمقاومة ليس فقط في أوقات الحرب، بل المقاومة في الحياة لكل ضعف أو استكانة، وهذا بدوره انعكس على تراثهم الموسيقى الغنائي، وعلى اختراع السمسمية، التي تبهج وتحفز وتثور في وقت واحد.

«السمسمية» عرض من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح.

وعرض السمسمية من بطولة: آسر علي، إيمان مسامح، محمد النمس، أحمد جمال، عبدالرحمن آل مرسي، مريم سعيد، جاكلين سعد، سالي النمس، وسام مصطفى، أشرف عبدالرؤوف، هيثم درويش، أحمد السيد، روجينا نادي، وإياد القاضي، رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، ماكياج رحاب طايع، مساعدو الإخراج رحمة محمد، دنيا بكر، مخرجون منفذون عليا عبدالخالق، فاطمة عصمت، وأحمد ماهر، كتابة وإخراج سعيد سليمان.