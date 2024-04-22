نقابة معلمي بني سويف تكرم أسرة معلمة سقط بها الأسانسير

كرمت نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفي الديب نقيب معلمي المحافظة، أسرة الراحلة المعلمة إلهام جابر معلمة اللغة العربية بإدارة بني سويف التعليمية، إثر سقوط أسانسير إحدى العمارات بمدينة بني سويف.

جاء ذلك بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد ابوليله أمين عام النقابة، أنيس مشرف أمين صندوق النقابة، ونقباء المراكز، وأسرة الراحلة.

وقام نقيب المعلمين بإهداء درع المعلم المتميز لروح المعلمه الراحلة إلهام جابر قرني، وتسلمت الدرع ابنتها بسملة طارق رجب .

وأكد نقيب المعلمين أن تقديم درع المعلم المتميز لروح المعلمه الراحلة هو أقل ما يمكن تقديمه لها، داعي الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته،ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويذكر أن معلمة اللغة العربية لقيت مصرعها وإصابة نجلها والمسعف، إثر سقوط أسانسير إحدى العمارات بمدينة بني سويف، أثناء توجهها للمتابعة مع أحد الأطباء في عيادته الخاصة، بعد أن أجرى لها عملية جراحية نتيجة حادث سرفيس تعرضت له منذ شهر تقريبا.