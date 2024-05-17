الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية مع ختام تعاملات نهاية أيام الأسبوع والمحددة اليوم الجمعة، دون تغيير في سعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سجل سعر عيار 18 حوالى 2661 جنيها للبيع و2682 جنيها للشراء، بينما سعر عيار 14 نحو 2075 جنيها للبيع و 2092 جنيها للشراء وعيار عيار 24 حوالي 3548 جنيها للبيع و3577 جنيه للشراء

بلغ سعر عيار 21 نحو 3105 جنيهات للبيع و3130 جنيها للشراء والجنيه الذهب نحو 24.84 ألف جنيه للبيع و 25.04 ألف جنيه للشراء ،و سعر أوقية الذهب نحو 2385 دولار للبيع و 2386 دولار للشراء .