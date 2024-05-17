الصحة العالمية: الإجراءات الإسرائيلية تحول دون تشغيل مستشفيات غزة

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن الإجراءات الإسرائيلية تحول دون تشغيل المستشفيات وإيصال المساعدات لغزة، وشدد على ضرورة فتح المعابر جميعًا لإدخال كافة المواد الطبية.

وأضاف خلال تصريحات أدلى بها لقناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع العام في قطاع غزة كارثي وهناك كثير من الصعوبات بسبب الإجراءات الإسرائيلية، كما يوجد عدد من مستشفيات غزة تعمل بشكل جزئي ولسنا قادرين على الوصول إلى مستشفيات الشمال بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأوضح جيبريسوس، يوجد بعض المستشفيات في غزة أغلقت تماما بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي حالت دون إيصال الوقود لتشغيلها

ونوه إلى أن الظروف الحالية في قطاع غزة تضع تحديات كبيرة على عاتق الأطباء ونحن في حاجة ماسة إلى دعم القطاع الصحي وعمال الإغاثة لإنقاذ مايمكن إنقاذه، حيث أنها أزمة كبيرة على مدار الأشهر الماضية في غزة تسببت في معاناة المدنيين وانتشار أمراض كثيرة.