جامعة أسيوط تعلن عن دورة تدريبية لتعلم اللغة اليابانية خلال يونيو

أعلنت جامعة أسيوط بالتعاون مع المؤسسة اليابانية بالقاهرة من خلال المركز الثقافي الياباني؛ عن بدء التقدم؛ للاشتراك في دورة تدريبية حول "فهم مبادئ تعلم اللغة اليابانية"، والتى من المقرر أن تبدأ خلال شهر يونيه المقبل، وذلك تحت إشراف الدكتورة دينا مراد، منسق العلاقات بين جامعة أسيوط، والمؤسسة اليابانية بالقاهرة (المركز الثقافي الياباني)، بمشاركة مديرة المؤسسة السيدة هاشيموتو، والمشرف علي المدربين السيد كوجي، اونلاين من خلال تطبيق ZOOM.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة السعي المستمر إلي تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل؛ بهدف تعزيز وتنمية القدرة على التواصل، وتعميق المعرفة باللغة والثقافة اليابانية، بمشاركة مجموعة متميزة، من المدربين من المؤسسة اليابانية بالقاهرة.