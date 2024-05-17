"التخطيط" تستعرض جهود توعية المواطنين بالمشروعات الخضراء في اجتماع لمنظمة العمل الدولية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ باجتماع منظمة العمل الدولية (ILO)، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة إريك أوشلين مدير منظمة العمل الدولية، وسيليست دريك نائب المدير العام للمنظمة.

وخلال الاجتماع استعرض السفير هشام بدر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأهدافها، كما تطرق بدر إلى آلية تقييم المشروعات التي تعتمد علي معايير علمية متخصصة و نماذج استرشاديه في المراحل المختلفة.

وتناول السفير هشام بدر خلال الاجتماع الحديث حول جهود فريق عمل المبادرة في نشر الوعي والوصول إلى ما يقرب من 18 مليون مواطن في جميع المحافظات من خلال ورش عمل وجلسات تدريب وندوات في العديد من الجهات بالإضافة إلى الجامعات المحلية والدولية حيث تم عقد ما يقرب من 170 لقاء.

واستعرض السفير هشام بدر ما حققته المبادرة من نجاح خلال الدورتين السابقين، مؤكدًا أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية تشارك بها مصر بعرضها في مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار.

وأوضح بدر أن المبادرة شهدت تطورًا ملحوظًا في جودة المشروعات المقدمة خلال الدورة الثانية من المبادرة، مما يعكس أثرها في تغيير نمط تفكير المواطن المصري ودعم التحول للاقتصاد الأخضر ، بالإضافة لخلق قاعدة البيانات وخريطة للمشروعات الخضراء الذكية مما يساهم في إيجاد فرص للاستثمار و التمويل .

ومن جانبهم أكد ممثلي منظمة العمل الدولية حرصهم على دعم المبادرة و دعم تطوير و تمويل المشروعات الفائزة .