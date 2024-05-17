بصورة مع تمثال الزعيم.. ليلي علوي تحتفل بعيد ميلاد الفنان عادل إمام

وجهت الفنانة ليلي علوي التهنئة إلى الفنان عادل إمام، بمناسبة ذكرى الإحتفال بعيد ميلاده الموافق اليوم ١٧ مايو.

ونشرت الفنانة ليلي علوي على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع تمثال الزعيم عادل إمام.

وعلقت على الصورة بكلمات التهنئة ورسالة تقدير للفنان الكبير عادل إمام، وجاءت الرسالة "الزعيم عادل إمام قامة فنية كبيره، قدر من خلال فنه فى السينما والمسرح والتلفزيون أنه يعكس قيمة وحضارة وثقافة مصر، فى كل دول العالم".

وتابعت الفنانة ليلي علوي فى منشورها "كل سنه وانت طيب دايما يا زعيم، وبتمناله الصحة والعافية ودايما يفضل زعيم الفن المصرى فى العالم، ويفضل اسمه منور على كل مسارح وسينمات مصر".

يشار إلى أن الفنان القدير عادل إمام قدم العديد من الأعمال الفنية على مستوى السينما والمسرح والتلفزيون، وتألق برصيد فني زاخر بالأعمال والقضايا المجتمعية، التى ناقشت عدد من الملفات الهامة التى تهم المواطن.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي قدمها" الزعيم" فيلم "الإرهاب والكباب، الإرهابي، حتي لا يطير الدخان، شمس الزناتي، سلام يا صاحبي، الغول، النمر والأنثى، عمارة يعقوبيان، حسن ومرقص، مرجان احمد مرجان، عريس من جهه أمنية"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "دموع في عيون وقحه، احلام الفتي الطائر، فرقة ناجي عطالله، استاذ ورئيس قسم، صاحب السعادة"، وفى المسرح تألق الزعيم بعدد من العروض المسرحية أبرزها "الواد سيد الشغال، مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجه، بودى جارد، الزعيم".