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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط عنصر إجرامى بشمال سيناء وبحوزته كمية مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذه من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم .. وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5000 قرص مخدر لعقار "كبتاجون" – سلاح أبيض).
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون جنيه تقريباً).
 واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

المخدرات شمال سيناء كبتاجون